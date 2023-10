Na Roglic ook Van Aert? 'Topteam informeerde tijdens de Tour voor transfer'

Bij Jumbo-Visma zitten ze niet te wachten op een vertrek van Wout van Aert, maar dat dachten ze allicht ook van Primoz Roglic. En toch verlaat de Sloveen eind dit jaar de Nederlandse ploeg, ondanks een contract tot eind 2025.

Hij trekt zo goed als zeker naar het Duitse BORA-hansgrohe. Volgens Chris Marshall-Bell van RadioCycling en CyclingWeekly zouden de Duitsers tijdens de Tour geïnformeerd hebben naar Van Aert. Ralph Denk, de grote baas van de Duitse ploeg, lachte het gerucht echter weg.

Maar toch is BORA-hansgrohe om twee redenen een logische piste. Red Bull, een van de privésponsors van Van Aert, is ook verbonden met de Duitse ploeg. En zijn trainer Marc Lamberts maakt de overstap naar BORA-hansgrohe.

Toch lijkt een transfer op dit moment niet aan de orde. Met zijn huidige jaarloon van iets meer dan 2 miljoen euro zou BORA-hansgrohe meer dan 6 miljoen euro moeten betalen om het contract Van Aert af te kopen.

There were rumours at the Tour de France that Wout van Aert had met with Bora-hansgrohe during the second rest day. Ralph Denk, Bora's GM, laughed at the suggestion when I asked him. But with the Red Bull connections, and his coach joining Bora, you've got ask... future switch?