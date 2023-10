Wout van Aert onthult hoe hij de iiefde voor gravel te pakken kreeg: "Sindsdien alleen maar vergroot"

Wout van Aert neemt zondag voor het eerst deel aan het WK gravel. Het is voor Van Aert nog allemaal wat nieuw, maar de liefde voor de gravelfiets is groot.

Vorig jaar liet Wout van Aert het eerste WK gravel in Veneto nog links liggen, maar dit jaar staat hij er wel aan de start. Met zijn overwinning in de Houffa Gravel eind augustus liet Van Aert zien dat hij ook voor die tak van het wielrennen aanleg heeft.

"Als veldrijder was ik het natuurlijk gewoon om veel offroad te trainen. Het ging toen vooral om duurritten om mij goed voor te bereiden op het veldrijden. Sindsdien is de liefde ontstaan en die is nooit meer weggeweest. Sterker nog, die is alleen maar vergroot."

Corona doorslaggevend

Tijdens de corona heeft Van Aert ook steeds meer de gravelfiets ontdekt. "We zaten toen verplicht veel thuis, maar met wat vrienden hebben we ook de gravelfiets geprobeerd om die periode door te komen. Dat was vooral in de buurt van ons thuis."

"Het zorgde er wel voor dat we veel nieuwe paden en wegen vonden. Ik begon er steeds meer interesse voor te krijgen en heb ook veel wedstrijden gezien. De discipline werd voor mij steeds interessanter." Met het WK gravel nu als hoogtepunt. "Ik moet wel zeggen dat ik er heel veel zin in heb."