Wereldkampioen Vermeersch kreeg waarschuwing over favoriet voor WK gravel: "Bereidt zich al een jaar voor"

Gianni Vermeersch verdedigt zondag zijn wereldtitel in het gravel. Hij ziet een belangrijke en gevaarlijke klant.

Gianni Vermeersch werd vorig jaar de eerste wereldkampioen gravel, maar veel heeft hij niet van die trui kunnen genieten. "Dat is jammer, maar het is logisch dat de focus op de weg ligt", zegt Vermeersch bij Sporza.

Vorig jaar won Vermeersch na een monstervlucht met Daniel Oss, maar een herhaling van dat scenario sluit hij wel uit. "Ze zullen me niet meer zo vroeg in de koers laten wegrijden." Maar toch rekent Vermeersch zich wel nog tot de favorieten.

Alejandro Valverde

Met ook Wout van Aert aan de start, dan zal er ook concurrentie uit eigen land komen. Al werd Vermeersch ook gewaarschuwd voor een andere favoriet. "In een wedstrijd kwam een Movistar-renner me onlangs waarschuwen", stelt Vermeersch.



""Pas op voor Valverde", zei hij, "Alejandro is zich binnen de ploeg al een jaar lang aan het voorbereiden op het WK gravel."" De 43-jarige Spanjaard won dit jaar twee Gravel World Series in Spanje en waarschuwde zelf al dat hij moeilijk te kloppen zal zijn.