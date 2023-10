Patrick Lefevere looft unieke kwaliteit van renner: "Waar vind je zo iemand nog?"

Soudal Quick-Step neemt na dit seizoen afscheid van heel wat renners. Bij Dries Devenyns is dat afscheid nog iets specialer voor Patrick Lefevere.

Dries Devenyns (40) heeft afgelopen donderdag met de Gran Piemonte zijn laatste wedstrijd als profwielrenner gereden. Hij reed zo'n 50 kilometer in de aanval en zijn ploegmaat Andrea Bagioli won uiteindelijk ook de wedstrijd.

Devenyns zei onlangs dat hij winnen met de ploeg het best mogelijke gevoel vindt. "Ik ben blij dat hij dat ook nog in zijn allerlaatste koers heeft meegemaakt. Dries is een uniek iemand in het wielrennen: hij zit zonder ego op de fiets", zegt Patrick Lefevere bij Het Nieuwsblad.

Geen WK door Alaphilippe

Devenyns paste, ondanks dat hij die plaats soms verdiende, de laatste jaren altijd voor de Belgische WK-selectie. Hij wilde niet tegen zijn vriend en Franse kopman Julian Alaphilippe rijden.

"Waar vind je zo iemand nog?", stelt Lefevere. "Dries wilde het niet doen omdat hij te close was met Julian Alaphilippe. Dan ben je loyaal."