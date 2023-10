🎥 Twee op twee voor Philipsen! Sprintbom komt met nieuwe zege op gelijke hoogte van Tadej Pogacar

Jasper Philipsen heeft na de eerste rit ook de tweede rit in de Ronde van Turkije gewonnen. Daarmee komt hij nu op gelijke hoogte met zijn goede vriend Tadej Pogacar.

De tweede rit was veel zwaarder dan de eerste, met onderweg twee beklimmingen. Heel wat renners kozen voor de aanval en Alpecin-Deceuninck had veel moeite om hen terug te halen. Maar op tien kilometer van de streep werden ze toch gegrepen.

De laatste kilometer liep nog stevig op en de Nederlander Cees Bol probeerde Jasper Philipsen nog te verrassen en pakte ook enkele lengtes. Maar in de laatste 50 meter kwam Philipsen er toch nog over en pakte zijn 17de zege van het seizoen.

Philipsen evenaart zo zijn goede vriend Tadej Pogacar, die afgelopen zaterdag nog de Ronde van Lombardije won. De komende dagen krijgt Philipsen nog enkele kansen om ook voorbij Pogacar voorbij te gaan.

"Toen de finish in zicht kwam, voelde ik dat ik nog extra power in de benen had. Het is altijd mooi om zo te winnen, en ik ben blij dat ik Cees nog kon kloppen. Het was een bijzonder zware finish en voor mij echt op de limiet. Al doet alles aan het einde van het seizoen meer pijn."

