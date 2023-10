Bart Wellens begrijpt Wereldbeker in de VS niet: "Laat ons daar eens mee beginnen"

Het veldritcircuit trekt deze week opnieuw naar de Verenigde Staten voor de Wereldbeker. Dat zorgt opnieuw voor tweedracht.

In de Wereldbeker zijn er de afgelopen jaren heel wat manches bij gekomen. Van maximaal acht of negen in het verleden zijn dat dit seizoen veertien manches. En ook dit seizoen trekt de Wereldbeker opnieuw naar de VS.

Dit jaar voor slechts één manche in plaats van twee. Voor het team van Bart Wellens, Circus-ReUz-Technord, is die verplaatsing te duur en dus maken ze de afreis niet. "Voor een cross komen we niet uit onze kosten", zegt hij bij Wielerflits.

Wereldbeker Waterloo

Wellens is ook kritisch voor het feit dat de Wereldbeker nog altijd naar de VS trekt. "Laat ons beginnen met de cross in Europa van de grond te krijgen." Wellens heeft het dan niet over Vlaanderen, maar bijvoorbeeld wel Luxemburg, Duitsland en Zwitserland.

"Daar zijn ook supermooie wedstrijden en gemotiveerde organisaties. Ik zou me ook daar op focussen en hen de aandacht geven die ze verdienen."