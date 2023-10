Jumbo-Visma grote verliezer van mislukte fusie? José De Cauwer is klaar en duidelijk

De fusie tussen Soudal Quick-Step en Jumbo-Visma gaat niet door en de twee ploegen blijven naast elkaar bestaan? Is de Nederlandse ploeg niet de grote verliezer in deze hele zaak?

Er waren meerdere redenen voor de fusie tussen Jumbo-Visma en Soudal Quick-Step. De Nederlandse ploeg is door het terugtrekken van supermarktketen Jumbo op zoek naar een nieuwe sponsor. En zo kon Remco Evenepoel zich ook beter laten begeleiden.

Met ook de aanwezigheid van het Amerikaanse e-commercebedrijf Amazon zou ook een wereldspeler in de nieuwe ploeg stappen. Maar al die plannen zijn intussen van tafel geveegd en op de koop toe zag Jumbo-Visma ook Primoz Roglic vertrekken naar BORA-hansgrohe.

Jumbo-Visma grote verliezer?

Is de Nederlandse ploeg dan niet de grote verliezer van deze hele soap? Er moet namelijk nog altijd een vervanger gevonden worden voor Jumbo. "Ze hebben zichzelf misschien een beetje voorbij gespeeld", zei José De Cauwer bij De Zevende Dag.

"Dat hele verhaal met Roglic was misschien was misschien wel van: 'Hij heeft het beste bij ons gehad, we kunnen hem zijn vrije keuze geven. Misschien hebben ze er zelfs nog een beetje geld van gekregen'", stelt De Cauwer nog.

Maar de conclusie is voor de wielercommentator wel duidelijk. "In ieder geval, laat ons zeggen dat de hele boel mislukt is."