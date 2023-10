Meteen hevige kritiek na cross in Beringen: "Dit is geen goed idee"

In Beringen werd het parcours dit jaar aangepast in voorbereiding op het BK van 2026. Maar na de cross was er ook wel wat kritiek.

Omdat de Belgische wielerbond niet wil dat het BK in 2026 een echte klimcross wordt, werd het parcours in Beringen aangepast. De beklimming op de mijnterril ligt niet meer volledig op het parcours. Maar nadien was er vooral kritiek op de afdaling op de schuine kant. Bij de mannen waren daar verschillende valpartijen te noteren en dat leverde ook wel wat kritiek op. Laurens Sweeck zou zelfs uitkijken naar een andere locatie voor het BK in 2026. "Hier een kampioenschap organiseren, is geen goed idee", zegt hij bij Wielerflits. Extra bescherming Sven Nys, de sterke man bij Baloise Trek Lions, stelt dat het dit jaar om een test ging voor het BK en er nog zaken aangepast kunnen worden. Hij benadrukte dat de afdaling een grote impact had op de wedstrijd, waardoor de renners daar risico's namen. "Maar er moet wel gekeken worden naar dit parcours. Als het zo blijft liggen, moet er extra bescherming komen aan de buitenkant. En misschien moeten we ook kijken om een andere lijn te kiezen in de afdaling", zei Nys nog.