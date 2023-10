Sven Nys looft zijn zoon Thibau na eerste profzege in het veld: "Dat talent heeft Thibau"

Vader Sven Nys zag zondag hoe zijn zoon Thibau zes jaar en tien maanden na zijn laatste overwinning zijn eerste bij de profs pakte. Een emotioneel moment voor hem.

Thibau Nys probeert zich dit seizoen te meten met de profs in het veld en bij de eerste poging in Beringen was het dus al meteen prijs. Hij leek in de laatste ronde weg te rijden, liet Iserbyt nog terugkomen en klopte hem daarna in de sprint.

"Het deed me wel iets om hem op het podium te zien staan", zegt Sven Nys bij Het Nieuwsblad. "Het haar op mijn armen kwam recht. Ik ben vooral heel blij voor Thibau die er zoveel voor doet. Koers is zijn leven."

Weinig fouten

Thibau Nys voelde zich in de laatste ronde bijzonder nerveus, omdat hij nog nooit in die situatie had gezeten. Maar vader Sven zag zijn zoon eigenlijk weinig tot geen fouten maken in de laatste ronde. Hij zat dan ook nooit in de laatste positie.

"Dat talent heeft Thibau: hij kan een finale naar zijn hand zetten. Hij is ook duidelijk een jaartje ouder geworden en durft de koers nu echt in handen nemen", besluit Sven Nys nog.