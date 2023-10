Sven Nys trekt na eerste veldrit van het seizoen al duidelijke conclusie

De nieuwe veldritseizoen is zondag van start gegaan in Beringen. Thibau Nys won, maar Sven Nys trekt ook een andere conclusie.

Thibau Nys pakte zondag zijn eerste profzege in het veldrijden door in de laatste ronde af te rekenen met Eli Iserbyt en Michael Vanthourenhout. Maar achter de eerste drie waren de verschillen ook niet heel groot, met zeven renners binnen de halve minuut.

De komende tijd mogen we nog geen Mathieu van der Poel, Wout van Aert of Tom Pidcock verwachten in het veld. Toch zullen we de komende mooie tijd crossen krijgen, voorspelt Sven Nys.

Intense strijd

"Je zit met een groep renners die in niveau heel dicht bij elkaar zit", zegt Nys bij Het Nieuwsblad. "Volgens mij gaat de aard van het parcours bepalen wie het uiteindelijk naar zich toetrekt."

"Maar ik verwacht dat we veel strijd gaan krijgen en dus mooie crossen gaan zien. Dat is waar iedereen op zit te wachten." De volgende afspraak is komende zondag in het Amerikaanse Waterloo, voor de eerste manche van de Wereldbeker.