Vertrekkende coach van Wout van Aert over nieuwe trainer: "Dat stelt me gerust"

Wout van Aert krijgt volgend seizoen na twaalf jaar een andere coach. Wat zal er voor hem veranderen na het vertrek van Marc Lamberts?

Wout van Aert en Marc Lamberts werkten al samen sinds Van Aert 17 was. Ze maakten dus samen alles mee en Lamberts was dus betrokken bij alle grote successen. Maar na twaalf jaar komt daar verandering in, Lamberts maakt de overstap naar BORA-hansgrohe.

Wie de nieuwe trainer zal worden van Wout van Aert, is nog niet duidelijk. "Bij gelijk welke coach die Wout zal begeleiden zal hij in goede handen zijn. Elke coach legt uiteraard zijn eigen accenten", zegt Lamberts bij Knack.

"Maar iedereen bij Jumbo-Visma volgt dezelfde trainingsfilosofie. Wout zal nu niet plots op een heel andere manier trainen. Dat stelt me gerust", zei de Nederlander nog.

Voor Van Aert kan het misschien ook eens goed doen om iets anders te proberen. "Ik hoop en geloof dat ik nog altijd beter kan worden", zei Van Aert bij HLN. "Ik ben 29, dit zijn waarschijnlijk mijn beste jaren Het kan verfrissend zijn om een keer uit mijn comfortzone te stappen."