Wout van Aert heeft duidelijke boodschap over Mathieu van der Poel voor zijn fans

Wout van Aert heeft in zijn carrière al heel wat duels moeten uitvechten met Mathieu van der Poel. En hij beet ook vaak in het zand tegen de Nederlander.

Van Aert en Van der Poel strijden al sinds hun jeugd in het veld tegen elkaar. De twee stuwden elkaar naar ongekende hoogtes en groeiden uit tot twee wereldtoppers op de weg. Ze komen elkaar dan ook vaak tegen, zoals op het WK in Glasgow dit jaar.

De relatie tussen Van Aert en Van der Poel kan stilaan een historische rivaliteit genoemd worden. "We komen elkaar nu al heel wat jaren tegen in de finale van elke grote koers. Het is logisch dat de mensen ons als twee grote rivalen gaan herinneren", zegt Van Aert bij HLN.

Maar Van Aert wil ook iets anders benadrukken. "Ze moeten ook onthouden dat we met respect tegen elkaar koersen”, stelt hij daar wel bij. Er is geen haat tussen Van Aert en Van der Poel, maar verliezen van de Nederlander haat Van Aert natuurlijk wel.