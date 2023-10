Evenepoel snapt sommigen niet maar steekt ook bewondering niet onder stoelen of banken: "Het was fascinerend"

Bewondering voor het ene kamp, het niet goed snappen van het andere. Remco Evenepoel is een man met een duidelijke kijk op de zaken.

In een groot interview in HLN komt de Belgische kampioen onder andere terug op zijn Vuelta en de dominantie van Jumbo-Visma daar. Evenepoel was al vroeg onder de indruk. "Iedereen toch? Die totale controle: het was best fascinerend. 'Pff, het wordt hier drie weken lang drie tegen één', dacht ik."

"Omdat de kopmannen van de andere teams zich louter als figuranten gedroegen", schuift Evenepoel als reden naar voren. "Alles kwam op onze schouders terecht. Vervelend soms. Jumbo-Visma focuste op mij en de rest deed niks met de vrijheid die hen werd gegund? Dat snapte ik niet goed."

JUMBO-VISMA MAAKT INDRUK OP EVENEPOEL

In elk geval lijken ze bij de Nederlandse formatie over data te beschikken die de tegenstand perfect kan inschatten. "Het is soms belangrijker om bezig te zijn met de tegenstander dan met jezelf. Als je ziet hoe ze Tadej Pogacar de voorbije twee Touren in de tang hielden..."

Alleen maar bewondering voor die aanpak dus. De renners van de geel-zwarte brigade schijnen ook perfect te weten wat ze moeten doen. "In de Ronde van Catalonië viel Roglic me geen enkele keer van ver aan. Telkens wachtte hij tot op 500 meter van de top of finish. Omdat hij aan zo'n explosive minuut een sterk wapen heeft."