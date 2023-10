Greg Van Avermaet doet een onthulling die je totaal niet zou verwachten

Nu zijn actieve wielerloopbaan erop zit, kan Greg Van Avermaet met onthullingen komen. De ene zal dan al wat verrassender zijn dan de andere.

Iedereen weet dat het in de eerdere fase van zijn carrière lang wachten was op grote overwinningen. Later bewees Van Avermaet dan wel dat hij het in grote koersen kon afmaken, zoals op de Spelen en in Parijs-Roubaix. De pas gestopte wielrenner heeft het hierover in De Afspraak.

Ik heb altijd heel hard in mezelf geloofd

"Je kunt overtuigd zijn van uzelf, maar daarom zijn de mensen rondom je nog niet overtuigd van wat je kunt. Ik heb altijd heel hard in mezelf geloofd. Ik heb dat niet altijd uitgesproken, maar ik wist wel dat ik iets meer kon dan een ander", verrast Van Avermaet.

Een frappante stelling, want hij was inderdaad nooit de man van de grootspraak. Desondanks was het geloof in eigen kunnen wel aanwezig. "Ik ben dat ook altijd blijven geloven, maar het is wel leuk als het een keer uit komt. Dan krijg je de mensen wel achter u en dan gaat het ook wel iets gemakkelijker. Iets meer zelfvertrouwen, ook meer steun."