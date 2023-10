Johan Bruyneel denkt te weten waarom Primoz Roglic niet naar INEOS ging: "Daarom zijn ze afgehaakt"

Jumbo-Visma heeft er enkele bewogen weken opzitten. De fusie met Soudal Quick-Step viel in het water. Daarnaast zag de Nederlandse wielerploeg ook sterrenner Primo Roglic vertrekken. De 33-jarige Sloveen maakte de overstap naar BORA-Hansgrohe.

De keuze van Roglic voor het Duitse BORA kwam als een lichte verrassing. Na het nieuws dat de drievoudige winnaar van de Vuelta andere oorden mocht opzoeken, leek aanvankelijk INEOS Grenadiers over de beste papieren te beschikken om hem in te lijven. De Britse ploeg viste echter achter het net.

Ook de voormalig wielrenner Johan Bruyneel was verbaasd door de keuze van Roglic. "Ik zag het niet echt aankomen", zo geeft Bruyneel toe in de podcast 'The Move'. "Toen ik hoorde dat Roglic mocht vertrekken bij Jumbo-Visma dacht ik echt dat hij naar INEOS zou gaan."

TE DUUR

Bruyneel denkt dat vooral het hoge kostplaatje een belangrijke rol gespeeld heeft in het afhaken van INEOS. Ik heb geruchten gehoord over 6 miljoen euro per jaar voor Roglic. Dat is een gigantisch contract. Zijn overeenkomst bij BORA-hansgrohe wordt naar alle waarschijnlijkheid ook zijn laatste grote contract."