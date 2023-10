Lachen geblazen met administratie voor Nederlandse YouTube-sensatie: Tietema ontslaat Tietema...

Ontslagen worden door je eigen ploeg, kan dat überhaupt? Als je Tietema heet blijkbaar wel. Al moet het allemaal met een kwinkslag bekeken worden: Bas Tietema had zelf al aangekondigd te stoppen als wielrenner.

Bas Tietema is naast zijn activiteiten als wielrenner vooral bekend om het oprichten van de succesvolle YouTube-serie Tour de Tietema. Onder die naam werd later dan ook een wielerploeg opgericht. De samenwerking met gokbedrijf mondde uit in TDT-Unibet Pro Cycling Team.

De 28-jarige Nederlander ging ook zelf voor zijn eigen team rijden, maar besliste onlangs te stoppen met koersen. De administratieve afhandeling van dit verhaal is wel bijzonder. Ondanks dat het een beslissing van zichzelf was, heeft Bas Tietema toch een ontslagbrief gekregen van... Tour de Tietema.

Die heeft hij zelf gedeeld op zijn X-account. "Hierbij bevestigen wij dat wij deze arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met wederzijds goedvinden zullen beëindigen met ingang van 1 oktober 2023. We wensen je veel succes in je verdere loopbaan", staat er onder meer te lezen. Van Tietema, aan Tietema.