Met de goedkeuring van Sarah en Georges: Wout van Aert kan het nu eindelijk over een andere boeg gooien

Het mag eens over een andere boeg gegooid worden, zal ook Sarah wel denken. Wout van Aert kan nu 'family time' wat vaker op de eerste plaats zetten, nu zijn wielerseizoen erop zit.

Het laatste deel van dat seizoen heeft zich in Italië afgespeeld, met eerst het finale blok aan wegwedstrijden en daarna nog het WK gravel. Nu dat allemaal achter de rug is, is het tijd voor vakantie voor het gezin Van Aert. Dat blijkt ook uit een foto op de Instagram Stories van Wout van Aert.

De wielrenner heeft een kiekje gedeeld van vrouwlief Sarah De Bie en oudste zoontje Georges aan het zwembad. Ze kijken allebei alvast eens vrolijk achterom. Of het inmiddels al is doorgereisd of nog altijd in Italië vertoeft, het zijn dus aangename tijden voor Van Aert en zijn naasten.

© photonews

Dat mag ook wel na alweer een superdruk seizoen. Ook jongste zoontje Jerome zal zeker nog de nodige aandacht krijgen. In het gezelschap van zijn geliefden kan Van Aert nu enkele weken de batterijen weer helemaal opladen, vooraleer hij in het veldritseizoen weer in de dans springt.