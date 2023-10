Nathan Van Hooydonck deelt voor het eerst zijn verhaal: "Ik wist meteen dat het voorbij was"

De wielerwereld werd een maand geleden opgeschrikt door het zware auto-ongeval van Nathan Van Hooydonck. De renner van Jumbo-Visma kreeg een hartstilstand achter het stuur en verkeerde even in levensgevaar. Van Hooydonck ontwaakte, maar het ongeval betekende wel het einde van zijn profcarrière.

In een openhartig gesprek met VTM Nieuws blikte de amper 27-jarige Van Hooydonck voor het eerst terug op zijn schrikbarend ongeval en zijn vroegtijdig wielerpensioen.

“Nog voor de dokters het mij vertelden, wist ik al dat mijn carrière voorbij was”, aldus de superknecht van Wout van Aert. “Het was een verschrikkelijke week in het ziekenhuis, ondanks dat ik goed geholpen ben door de medische staf en zeker mijn familie, die er elke dag waren.”

OOK OPLUCHTING BIJ VAN HOOYDONCK

Naast Van Hooydonck zelf, zat ook zijn hoogzwangere vrouw Alicia Cara in de auto. Zij kwam er met de schrik vanaf en is intussen bevallen van een zoontje. “Ik besef heel goed dat ik hem zomaar nooit had kunnen vasthouden", aldus Van Hooydonck over zijn pasgeboren zoon. “Dat besef ik elke dag meer en meer.”

Het volledige gesprek met Nathan Van Hooydonck zal dinsdagavond uitgezonden worden op het Gala van de Kristallen Fiets. Van Hooydonck is ook genomineerd voor de Kristallen Zweetdruppel, de prijs voor de beste Belgische helper van het afgelopen jaar.