Remco Evenepoel laat zich uit over prestaties Lotte Kopecky en heeft ook nog bijzonder goede raad voor haar

Ook bij de groten der aarde bij de mannen heeft Lotte Kopecky hoge ogen gegooid. Remco Evenepoel laat zich lovend uit over de vrouw die hetzelfde klaarspeelde als hij al eens deed in het mannenpeloton: de regenboogtrui veroveren.

"Het zat er vorig jaar al wat aan te komen", verklaart Remco Evenepoel bij Het Laatste Nieuws over het boerenjaar van Lotte Kopecky op de fiets. "Ze had vorig jaar ook al een geweldig seizoen, maar je voelde dat ze echt wel stappen omhoog aan het zetten was. Dit jaar is ze helemaal ontbolsterd, vind ik."

"Het is gewoon de beste vrouw uit het peloton, daarom dat ze ook die mooie trui mag dragen", verwijst Evenepoel naar de regenboogtrui en de wereldtitel van Kopecky. "Ik kan alleen maar zeggen: geniet er van, want het is rapper voorbij dan je denkt. Al heeft ze wel drie maanden meer dan ik", lacht Evenepoel.

© photonews

"Neen, een jaar in de regenboogtrui gaat echt snel voorbij, vind ik. Ze verdient 'm en ze moet er gewoon van genieten", geeft de ene wereldtopper de andere nog goed advies.