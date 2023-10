Slechts één manche van de Wereldbeker in de VS: de UCI zou zijn focus beter ergens anders leggen

Het veldrijden trekt dit jaar opnieuw naar de VS voor één manche van de Wereldbeker. Dat is duur en dus haken sommige renners af.

Het veldritteam van Bart Wellens, Circus-ReUz-Technord, laat de eerste manche van de Wereldbeker in de VS links liggen. De renners zijn vrij in hun keuze, maar kiezen toch voor alternatieven in Duitsland, Spanje en Nederland.

De keuze daarvoor lijkt logisch. De kosten om naar Amerika te gaan liggen bijzonder hoog en dit seizoen is er slechts één manche van de Wereldbeker. Wie niet naar Amerika gaat laat dus wel een hoop punten liggen, maar bespaart zich zo wel een dure trip.

Eerst Europa, dan de VS

De UCI probeert het veldrijden halsstarrig van de grond te krijgen op internationaal niveau, maar daarvoor is er nog heel wat werk. Het aantal topcrossen op in Frankrijk, Luxemburg en Duitsland zijn echter op één hand te tellen.

Eens die basis er is en er ook meer internationale sponsors in het veldrijden actief zijn meerdere manches in de VS misschien wel te verklaren. Nu is het slechts aantrekkelijk voor wie de eindzege in de Wereldbeker ambieert of een sponsor zoals Trek heeft die de kosten kan betalen.