Uiterst bizar: Thibau Nys gaat er zowaar op achteruit, van vakantie genietende Van der Poel en Van Aert blijven staan

Er gebeuren soms bizarre dingen. Thibau Nys gaat er in tegenstelling tot Mathieu van der Poel en Wout van Aert op achteruit in de nieuwe veldritranking van de UCI. De laatste twee genieten momenteel van vakantie, terwijl Nys de eerste Belgische cross won in Beringen.

Een eerste profzege boeken was één van de vooropgestelde doelen dit veldritseizoen voor Thibau Nys. Bij de eerste beste afspraak was het al prijs: in Beringen was niemand tegen hem opgewassen. Dat resulteert niet bepaald in een boost op de UCI-rangschikking, integendeel. Nys gaat er op die ranking twee plaatsen op achteruit en tuimelt zo uit de top 10. De zoon van Sven Nys gaat naar plek 9 naar 11, maar heeft wel nog 1119 punten achter zijn naam. Mathieu van der Poel en Wout van Aert blijven staan op respectievelijk plaatsen 5 en 6. Van der Poel heeft 1934 punten, Van Aert 1750 punten. © photonews Laurens Sweeck voert nog altijd de ranking aan met 2814 punten, voor Lars van der Haar en Michael Vanthourenhout. Bij de vrouwen blijft Fem van Empel op kop met 2860 punten, voor haar landgenotes Puck Pieterse en Shirin van Anrooij.