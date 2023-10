Wout van Aert vs. Mathieu van der Poel: wie is nu echt de beste volgens de statistieken?

Wout van Aert en Mathieu van der Poel streden al heel wat duels uit met elkaar. Een opsomming van wat cijfers.

Wout van Aert en Mathieu van der Poel strijden al sinds hun jeugd duels uit in het veld, maar intussen zijn de twee uitgegroeid tot twee wereldtoppers op de weg. Ook op de weg kwamen Van der Poel en Van Aert al enkele keren tegen.

Qua individuele overwinningen heeft Mathieu van der Poel er 46 op zijn palmares staan. Wout van Aert moet met 44 overwinningen net iets onder doen voor de Nederlander. In de 91 onderlinge confrontaties bereikte Van Aert 47 keer als eerste de aankomst, daarmee doet hij net wat beter.

De aard van de overwinningen is ook heel verschillend. Van der Poel won al vier keer een monument, Van Aert slechts één keer. Maar Van Aert won dan weer wel negen ritten in de Tour, Van der Poel slechts één.

Ereplaatsen

Als we kijken naar de top drie plaatsen van de laatste vijf seizoenen komt Van Aert aan 90, Van der Poel zit aan 52, wat toch een zeer duidelijk verschil is. De Nederlander laat het vaker lopen als hij niet meer kan winnen.

Er kunnen nog heel wat statistieken vergeleken worden over Van Aert en Van der Poel. Concluderend kan gesteld worden dat Wout van Aert een man van de consistentie is, terwijl Van der Poel een meester is in het pieken op de grote momenten.