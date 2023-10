Alpecin-Deceuninck stelt hoge ambities voor Mathieu van der Poel en Jasper Philipsen in 2024

Alpecin-Deceuninck heeft er een uitstekend eerste jaar in de WorldTour opzitten. Toch branden de broers Roodhooft van ambitie voor 2024.

Mathieu van der Poel won Milaan-Sanremo, Parijs-Roubaix en het WK. Jasper Philipsen won vier ritten in de Tour, de groene trui en is sinds zijn derde overwinning in de Ronde van Turkije ook internationale zegekoning van 2023.

Toch geeft Philip Roodhooft aan dat het succes van de ploeg al langer bezig is. "We halen al een aantal jaren goede resultaten, ook zonder Van der Poel. Ik denk dat het dit jaar meer opvalt voor de buitenwereld", zegt hij bij HLN.

Toch beseffen de broers Roodhooft dat het ook een uitzonderlijk jaar was. "Dit evenaren wordt bijzonder moeilijk. Beter doen wordt haast onmogelijk", stelt Christoph Roodhooft. Maar toch liggen de ambities voor volgend jaar weer hoog.

Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix

"Dat Mathieu van der Poel de Ronde van Vlaanderen wint. En Jasper Philipsen Parijs-Roubaix", klonk het fors. Van der Poel won al twee keer de Ronde van Vlaanderen, Philipsen werd dit jaar tweede in Roubaix. Winnen is volgend jaar dus zeker niet onmogelijk.