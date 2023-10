Arnaud De Lie scoort in eerste koers na vertrek Ewan top 5 voor Lotto Dstny maar bijt tanden stuk op grote namen

Bij Lotto Dstny is het voortaan met stip Arnaud De Lie die uitgespeeld wordt in de sprints. Van Ewan is geen sprake meer. Met De Lie heeft de ploeg natuurlijk goud in handen voor de toekomst. De Tour of Guangxi opent hij met een top 5.

De Chinese rittenkoers is begonnen met een etappe van en naar Beihai van 135,6 kilometer. Dries De Bondt ging namens Alpecin-Deceuninck mee in de ontsnapping. Al zullen de vluchters ook wel begrepen hebben dat de sprintersploegen erop gebrand waren om het te laten uitdraaien op een spurt. DE LIE GOOIT ZICH IN DE STRIJD Voor de sprints zijn er best wel wat grote namen die in de Tour of Guangxi graag hun benen laten spreken. Arnaud De Lie gooide zich voor Lotto Dstny knap in de strijd. Het lukte hem om Olav Kooij af te houden, maar dat was dan nog altijd slechts genoeg voor een vierde plaats. Elia Viviani was in deze eerste etappe de snelste en liet INEOS Grenadiers juichen. Jonathan Milan van Bahrein-Victorious en Sam Bennett van BORA-hansgrohe maakten de top drie compleet. Naast De Lie eindigde nog een Belg in de top tien, met Lionel Taminiaux op plek 6.