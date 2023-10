De volgende stap voor zegekoning Jasper Philipsen heeft veel met Mathieu van der Poel te maken

Zegekoning Jasper Philipsen en Mathieu van der Poel: het zijn beste maatjes. Maar goed ook, want het zou wel eens kunnen dat ze nog vaker in mekaars vaarwater gaan komen.

Sinds zijn derde ritzege in de Ronde van Turkije zit Jasper Philipsen aan maar liefst 18 overwinningen. Dat betekent dat de snelste man uit het peloton het wielerjaar zal afsluiten als absolute zegekoning. De volgende uitdaging is ontdekken waar zijn limieten liggen in andere, zwaardere koersen dan diegene waar hij al in scoort.

Dan komt ook Mathieu van der Poel in beeld. Want dat zijn dan ook de wedstrijden die de Nederlander op het lijf geschreven zijn. Dat hoeft geen probleem te zijn, want beide renners kunnen mekaar versterken. Zo draaide het alleszins uit in Parijs-Roubaix. Van der Poel kwam als eerste over de streep op de piste, Philipsen als tweede.

LEAD-OUT VAN DER POEL

De goede band tussen hen beiden resulteerde er ook in dat Van der Poel met plezier de rol van fantastische lead-out speelde voor Philipsen in de Tour de France. Voorlopig zit de balans dus goed wat betreft de programma's en het mekaar het licht in de ogen gunnen. Al is het toch oppassen of dat zo behouden kan worden.

Als Philipsen vaker aan de start zal komen als medekopman in de koersen waarin ook Van der Poel zijn ding kan doen, kan dat een effect hebben op de dynamiek. Want wat zijn die koersen waar Philipsen de grenzen op wil zoeken? Dan kom je toch al snel bij klassiekers als Milaan-Sanremo, Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix uit.

PHILIPSEN IN ZOG VAN VAN DER POEL IN FINALES

In het zog van Van der Poel kan Philipsen ver geraken, heeft hij in de Hel al bewezen. En Van der Poel kan de aanwezigheid van een ploegmaat in de finale goed gebruiken. Het kan dus ook positief zijn. Bij Alpecin-Deceuninck kijken ze er wel best op toe dat beide kleppers bij de verdeling van de doelen er voldoende uit halen.