Eli Iserbyt wijst naar ploeg van Sven Nys waarom Wereldbeker nog naar de VS trekt

De Wereldbeker telt dit jaar maar één manche in de VS dit jaar. Eli Iserbyt vindt dat jammer, want hij ziet wel mogelijkheden in de VS.

Eli Iserbyt heeft goede herinneringen aan de manches van de Wereldbeker in de VS. Van de laatste zeven manches in de VS won Iserbyt er zes, enkel in Fayetteville vorig seizoen moest hij het afleggen tegen Quinten Hermans.

Iserbyt voelt zich dus in zijn sas in de VS en vindt het dus jammer dat er dit seizoen slechts één manche is in de VS. Hij vindt dat er nog altijd een markt is voor het veldrijden in de VS. "Als er een businessmodel is, dan kan het", zegt hij bij Sporza.

Trek doorslaggevende factor

Toch denkt Iserbyt niet dat Wereldbeker in de VS een eindig verhaal is en daar heeft hij een goede reden voor. "Zolang Trek sponsor blijft bij de gelijknamige ploeg (Baloise Trek Lions van Sven Nys, nvdr.), dan zal het altijd wel blijven doorgaan in de VS."

"Eigenlijk heeft niemand daar belang, behalve Trek zelf dan. Dat is dus de grote kracht achter die wedstrijden daar." Maar als Trek zich in de toekomst zou terugtrekken uit de ploeg, zou de Wereldbeker dus wel eens uit de VS kunnen verdwijnen.