Fleur Moors krijgt stevig verdict na valpartij op training, Sven Nys met handen in het haar

Fleur Moors viel zondag op training en heeft nu het verdict gekregen. Ze is enkele weken buiten strijd.

Het is een periode van hoogtes en laagtes voor Fleur Moors. Ze pakte op de weg de Europese titel bij de junioren in Nederland en kreeg woensdag op haar 18de verjaardag haar eerste profcontract bij WorldTour-ploeg Lidl-Trek.

Maar vorige zondag viel Moors ook op training. Haar ploeg Baloise Trek Lions sprak toen over een gekneusde rib op bij Moors, maar er lijkt toch meer aan de hand te zijn. "Ik heb vooral last aan mijn nier, die gescheurd is en ook een lekkage heeft", zegt ze bij Wielerflits.

Geen vrouwen meer bij Baloise Trek Lions

Moors zal zo'n 6 weken buiten strijd zijn en moet zo het begin van het nieuwe seizoen missen. Voor de Baloise Trek Lions van Sven Nys is het echter een nieuwe aderlating.

Want ook Lucinda Brand ligt nog een tijdje in de lappenmand na een blessure aan haar sleutelbeen. Shirin van Anrooij rijdt wel nog in Waterloo, maar neemt daarna een pauze na haar wegseizoen. De ploeg zal zo een tijdje geen enkele renster aan de start hebben.