Grote vragen over hoe het nu juist gaat aflopen bij Soudal Quick-Step: "Evenepoel kan Bakala van gedacht veranderen"

De klasse en overredingskracht van Remco Evenepoel. Hangt het daarvan af of Bakala met Soudal Quick-Step nog doorgaat op de lange termijn?

In de podcast Kop over Kop van Eurosport is ruimschoots aan bod gekomen hoe het nu verder moet met de Wolfpack, nu de fusie met Jumbo-Visma er niet is gekomen. Vooral bij de positie van Zdenek Bakala, de sterke man uit Tsjechië.

TOURWINST EVENEPOEL KAN VERSCHIL MAKEN

Het is zeer de vraag of hij nog lang zijn centen in het wielrennen wil steken. "Bakala heeft aangegeven dat hij er na 2025 mee gaat stoppen. Ook hij kan nog van gedacht veranderen op het moment dat Remco Evenepoel volgend jaar of het jaar nadien de Tour de France wint", houdt Bobbie Traksel een slag om de arm.

Als Evenepoel dat kan klaarspelen, zou Bakala wel eens overstag kunnen gaan. "Dan denk ik dat Bakala ten eerste 'm feliciteert en ten tweede een nieuw contract geeft. Dat kan ook allemaal veranderen."