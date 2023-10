Het 'net niet-verhaal' van de concurrentie spreekt boekdelen: "Wereld zonder Remco Evenepoel bestaat niet"

In een wereld met Remco Evenepoel blijft er niet al te veel over voor de concurrentie. Als je ziet wat die moet doen om een award te winnen, onderstreept dat ook nog eens hoe sterk Evenepoel is.

De Kristallen Fiets is opnieuw naar Remco Evenepoel gegaan. En dus niet naar Jasper Philipsen, die onder meer vier keer raak schoot in de Tour en met de groene trui naar huis ging. "Er zijn er die ooit met minder resultaten de Kristallen Fiets gewonnen hebben", is Philipsen terecht fier op zijn prestaties in HLN.

PHILIPSEN ZIET SUPERSTERKE GENERATIE

Anno 2023 is het als Belgisch wielrenner lang niet eenvoudig om aan het einde van een jaar in de prijzen te vallen. Philipsen kan daar wel mee leven. "Het toont aan hoe supersterk deze generatie is", aldus de snelle man van Alpecin-Deceuninck.

Evenepoel zei zelf dat in een wereld zonder hem de Kristallen Fiets altijd naar Philipsen was gegaan. "Ja. Maar helaas bestaat die wereld niet, hé", lacht Philipsen dan weer.