Jurgen Mettepenningen (Pauwels Sauzen-Bingoal) onthult kostenplaatje voor één Wereldbeker in VS: "Gekkenwerk"

Pauwels Sauzen-Bingoal maakt de oversteek naar de VS wel voor de Wereldbeker in Waterloo. Al is dat met een serieus prijskaartje.

Pauwels Sauzen-Bingoal trekt met Eli Iserbyt, Michael Vanthourenhout, Leonie Bentveld en Ryan Kamp naar Waterloo. De Wereldbeker is het meest prestigieuze klassement voor de ploeg en dus voelen ze zich bijna verplicht om naar de VS te trekken.

"Het blijft wel gekkenwerk", zegt manager Jurgen Mettepenningen bij Sporza. De ploeg vertrekt vrijdag naar de VS en keert maandag terug. Om de kosten toch een beetje binnen de perken te houden.

Als Mettepenningen rationeel geredeneerd had, zou hij gepast hebben voor de manche in Waterloo. "We gaan met z'n achten naar Waterloo: 4 renners en 4 personeelsleden. Dat kost ons tussen de 20.000 en 25.000 euro voor 3-4 dagen."

Tweede Wereldbeker in de VS

Vorig seizoen waren er nog twee manches van de Wereldbeker in de VS, dit seizoen is het maar één. Mettepenningen hoopt dat de UCI en organisator Flanders Classics komende seizoen weer een tweede Wereldbeker in de VS organiseren.

"Dan heeft het weer zin om naar de Verenigde Staten te vliegen. Nu hebben we lang getwijfeld en zijn we uiteindelijk overstag gegaan voor het sportieve aspect."