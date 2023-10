Laurens Sweeck krijgt ferme opdoffer voor eerste manche van de Wereldbeker in de VS

Laurens Sweeck trekt niet naar de VS voor de Wereldbekermanche in Waterloo. Hij liep een blessure op tijdens de cross in Beringen.

Laurens Sweeck viel afgelopen zondag zwaar in de cross in Beringen en gaf op. Hij is niet op tijd fit geraakt voor de eerste manche van de Wereldbeker in het Amerikaanse Waterloo, die zondagavond wordt gereden.

"Een echografie bracht een kleine spierscheur met interne bloeding in de linkerkuit aan het licht", klinkt het in een persbericht van zijn team. "Op doktersadvies moet Sweeck de komende week zo veel mogelijk rust inbouwen."

Terugkeer in Overijse?

"Ik was er graag bij geweest in Waterloo", zegt Sweeck zelf. "Maar met een spierscheur is dat uiteraard niet mogelijk. Het is afwachten wanneer ik opnieuw in competitie kan komen." Sweeck hoopt volgende week in Overijse weer aan de start te staan.

Maar het missen van de eerste manche van de Wereldbeker is wel een streep door de rekening van Sweeck voor de eindwinst in Wereldbeker. Vorig seizoen won Sweeck nog het eindklassement, dat wordt zo dit seizoen al moeilijk.