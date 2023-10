Ook Evenepoel zal met interesse uitkijken: Pogacar kan vooruitzichten klassementsmannen volledig overhoop gooien

Neemt Tadej Pogacar een beslissing die de vooruitzichten stevig overhoop doet gooien? Niet enkel voor zichzelf, maar ook voor andere klassementsmannen? Het is wachten op uitsluitsel.

Tadej Pogacar zou wel eens kunnen beslissen om volgend jaar de Giro te rijden. De wielersite VELO meldt dat de geruchten hierover volop de ronde doen. Vorig weekend hield La Gazette dello Sport nog een groot pleidooi voor de winnaar van de Ronde van Lombardije om naar de Giro te trekken.

Gezien de overmacht van Vingegaard in de Tour van 2023 zou je denken dat Pogacar zich net extra gaat toeleggen op de editie van volgend jaar. Al is het omgekeerde ook mogelijk, dat de Sloveen net meer lonkt naar andere grote koersen.

OOK INVLOED OP EVENEPOEL EN VINGEGAARD

Pogacar verklaarde in het verleden al dat hij graag eens de Giro zou rijden, maar dat het voorlopig niet paste in de plannen van de ploeg. Als hij aan de start van de Giro zou staan, heeft dat mogelijk invloed op de verwachtingen in de Tour. En dus ook op concurrenten als Vingegaard en Evenepoel.

Sinds Marco Pantani in 1998 heeft geen enkele renner zowel Giro als Tour gewonnen in hetzelfde jaar. In elk geval zal de eventuele beslissing van Pogacar wel een thema zijn wanneer komende vrijdag het Giro-parcours voorgesteld wordt. De voorstelling van de Tour de France 2024 is voor 25 oktober.