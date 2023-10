Paul Herygers benoemt de grootste zwakte van Thibau Nys: "Daar heeft hij nog een paar jaar voor nodig"

Thibau Nys maakte in Beringen indruk door al meteen zijn eerste profzege te boeken. Kan Nys dat nu de komende periode blijven volhouden?

Thibau Nys lijkt dit seizoen een stap vooruit gezet te hebben in het veld. In Beringen boekte hij meteen zijn eerste profzege door Eli Iserbyt en Michael Vanthourenhout te kloppen. Toch twijfelt Paul Herygers nog altijd wat.

"Hij kampt nog altijd met een probleempje: hij is wisselvallig", zegt Herygers bij Eens of oneens van Play Sports. "Het kan evengoed zijn dat hij in Waterloo erdoor zakt. Maar het kan ook zijn dat hij scoort in de VS."

WK Glasgow

"Dat is eigen aan Thibau en daar heeft hij nog een paar jaar voor nodig. Maar dat gun ik hem wel", stelt Herygers. Onder meer op de weg kende Nys periodes met hoogtes en laagtes.

Herygers haalt onder meer het voorbeeld aan van het WK op de weg in Glasgow, waar Nys 27ste werd op meer dan drie minuten. "Dat is wat ik bedoel met wisselvallig. Maar dat groeit eruit."