Philipsen spreekt vrijuit over winnen zonder Van der Poel en hoe Mathieu wél cruciaal was voor totaal onverwachte zege

Jasper Philipsen is ook op zichzelf van grote waarde voor Alpecin-Deceuninck. Mathieu van der Poel is wel dé man waarom het grotendeels draagt. Die heeft zich dit jaar ook ingezet om Philipsen aan zeges te helpen en op andere momenten klaarde de Limburger het dan weer alleen.

Het Nieuwsblad sprak met de zegekoning van 2023 na zijn achttiende overwinning van het seizoen en het ging onder andere over de factor Mathieu van der Poel. Philipsen schuift zijn vierde Tourritzege als zijn mooiste triomf van het jaar naar voren.

Onder meer omdat er daar op hem geen maat stond, ondanks het feit dat Van der Poel niet betrokken was in aanloop naar de sprint. Eerder klonk het dat Philipsen machteloos zou staan zonder zijn Nederlandse lead-out en er was ook kritiek gekomen op het sprintgedrag van de Vlam van Ham.

© photonews

Dan was dat wel een antwoord om u tegen te zeggen. De openingsrit in de Baloise Belgium Tour is dan weer de meest onverwachte zege. Philipsen herinnert zich nog dat Van der Poel beresterk was die dag en zo er mee voor zorgde dat het toch nog op een verrassende groepssprint uitdraaide.