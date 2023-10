Remco Evenepoel doet duidelijke oproep aan fans en pers over constante aandacht

Remco Evenepoel stond dit jaar enkele keren stevig in het oog van een storm door transfergeruchten. Dat moet volgend jaar anders, vindt hij.

Remco Evenepoel werd dit jaar eerst aan een transfer naar INEOS Grenadiers gelinkt. De afgelopen weken was er dan de mogelijke fusie tussen Jumbo-Visma en Soudal Quick-Step, waarbij Evenepoel de overstap zou maken naar de nieuwe fusieploeg.

"Ik las dat ik aan tafel had gezeten met Jumbo, maar dat klopt niet", zegt Evenepoel bij Het Nieuwsblad. Evenepoel stelt dat hij enkel een uitleg gekregen heeft over wat eventueel het plan kon zijn. Evenepoel kreeg van overal telefoons en berichten, maar wist zelf de antwoorden niet.

Minder aandacht in 2024

Al sinds hij in 2018 wereldkampioen werd bij de junioren, lijkt Evenepoel constant in de belangstelling te staan. Maar hij wil in 2024, wanneer hij voor het eerst naar de Tour trekt, dat het iets minder zal worden.

"Er moeten echt periodes komen dat het niet om mij draait. Dat ik geen berichten krijg die ik niet wil krijgen. Wat iedereen wil en wat ik zelf ook wil, tweehonderd procent in vorm aan de Tour staan, kan alleen als we die dingen beter gaan doen."