Slechts één manche van de Wereldbeker in de VS: Eli Iserbyt heeft er een duidelijke mening over

Eli Iserbyt won de voorbije twee jaar telkens de Wereldbeker in Waterloo. Nu is er slechts één manche in de VS en dat vindt Iserbyt jammer.

Pauwels Sauzen-Bingoal vertrekt vrijdag naar de VS voor de Wereldbeker in het Amerikaanse Waterloo. Maandag keren de renners alweer terug, omdat er dit jaar slechts één manche is. En omdat de kosten zo wat gedrukt worden.

"Eén cross in de VS is te weinig", zegt Eli Iserbyt bij Sporza. "Het is een verre verplaatsing en de vorige jaren konden we twee à drie crossen combineren. Nu wordt het kort en krachtig", stelt Iserbyt nog.

Ideale moment

Toch vindt Iserbyt het jammer dat er dit jaar slechts één Wereldbekercross is in de VS. De voorbije seizoenen waren er telkens minstens twee manches, in het seizoen 2021-2022 waren er dat zelfs drie. En de voorbije weken waren er ook veel veldritten in de VS.

"Het was misschien het ideale moment om daar wat meer te rijden. Als je de verplaatsing maakt, wil je dat de return groter is. Nu is het fysiek en financieel moeilijk."