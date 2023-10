Tom Meeusen spreekt openhartig over zijn comeback: "Zes maanden niet gefietst"

Opmerkelijke deelnemer vorige zondag in Beringen: Tom Meeusen (34). Hij had zijn afscheid aangekondigd, maar besliste om daarop terug te komen.

Eind december vorig jaar kondigde Tom Meeusen zijn afscheid aan als veldrijder. In Essen reed hij toen zijn laatste veldrit, maar daar kwam hij zo'n half jaar later op terug. Hij kreeg zijn kans bij het Athletes For Hope-project van Marc Herremans.

Bij de podcast LAMBERT & ALBERT gaf Meeusen wat meer uitleg bij de comeback. "Ik heb echt zes maanden niet gefietst. Maar nu de laatste weken heb ik natuurlijk wel weer getraind." Meeusen reed al twee crossen in Duitsland en werd in Beringen 19de.

Verschil in trainingen

Meeusen gaf ook meer uitleg waarom hij eerst besliste om te stoppen. "Ik word binnenkort 35 en heb heel lang hetzelfde gedaan. Ik had het gevoel dat de prikkels niet meer echt aansloegen op training."

Maar nu voelt Meeusen wel een verschil. "Ik heb dan een periode bijna niets gedaan van sport en nu heb ik de indruk dat elke training terug werkt. Ik hoop zo nog mijn stapje vooruit te zetten. Ik weet niet of het zal werken, maar ik wil het wel proberen."