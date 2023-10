Renner van Jumbo Visma spreekt klare taal over mislukte fusie met Soudal-QuickStep

Jumbo Visma liet een tijdje geleden weten dat er geen fusie komt met Soudal-QuickStep. Ook bij de Nederlandse wielerploeg lijken er veel mensen opgelucht te zijn.

De mogelijke fusie tussen Soudal-QuickStep en Jumbo Visma zorgde voor veel onduidelijkheid in het kamp van Patrick Lefevere, maar ook bij Jumbo Visma tastten veel mensen in het duister over de toekomst.

Dylan Van Baarle liet in de podcast In Koers van het Algemeen Dagblad zijn licht op de zaak schijnen. “Ik denk dat het voor iedereen fijn is dat er nu in ieder geval duidelijkheid is over de fusering”, klinkt het.

Al was het voor hem een pak gemakkelijker dan voor anderen. “Ik maakte me geen zorgen om mijn plek, maar ik was vooral benieuwd wat hier uit zou komen. Ik denk dat het voor de jongens van Soudal-Quick Step lastiger was, omdat zij niet wisten of zij mee zouden komen naar het nieuwe team.”

Zelf kwam hij ook niet veel te weten bij zijn eigen team, al is dat volgens Van Baarle ook de normale gang van zaken. “Ik vond het niet meer dan logisch dat wij niet van alle gesprekken op de hoogte waren”, besluit Van Baarle.