🎥 Uijtdebroeks en Roglic krijgen er wereldberoemde ploegmaat bij

BORA-hansgrohe, de ploeg van Cian Uijtdebroeks, Primoz Roglic en Jordi Meeus, versterkt zich met Filip Maciejuk. Hij komt over van Bahrain Victorious.

De Pool werd wereldberoemd na zijn ongelukkige actie in de Ronde van Vlaanderen. Hij wou toen, op 140 kilometer van de finish, door de graskant enkele renners voorbijsteken. De beelden gingen viraal en maakten Maciejuk in enkele uren tijd wereldberoemd.

Hij kwam ten val en veroorzaakte een grote valpartij in het peloton. De jury haalde hem toen meteen uit de koers. Zijn onbesuisde actie leverde hem een maand schorsing door de UCI op.

Tim Wellens hield toen een gebroken sleutelbeen over aan de actie van Maciejuk.

DQ for Filip Maciejuk after risky manoeuvre causes huge crash in the Tour of Flanders peloton. #rvvhttps://t.co/X2llmep8t7 pic.twitter.com/MKInyxBJFZ