Duidelijke boodschap voor Van Aert: "Ik hoop dat Wout het na dit seizoen begrepen heeft"

Wout van Aert heeft er een knap 2023 op zitten. Toch mist onze landgenoot dit jaar de kers op de taart met een grote overwinning.

Eigenlijk liep het jaar 2023 al snel fout voor Wout van Aert. De nederlaag op het WK veldrijden in Hoogerheide tegen Mathieu van der Poel is zeker in het hoofd blijven hangen en dat had zijn gevolgen voor het voorjaar van onze landgenoot.

“Daar waar Wout zich thuis vragen heeft zitten stellen: wat is me overkomen, waarom heb ik niet gewonnen , enzovoorts. Recent, aan het eind van het seizoen, heeft hij trouwens toegegeven dat de opeenvolging van nederlagen tegen Mathieu tussen zijn oren is gekropen”, zegt Johan Vansummeren aan Het Belang van Limburg.

Van der Poel mag bij Alpecin-Deceuninck veel meer zijn goesting doen en daardoor is de Nederlander niet zo geneigd om andere oorden op te zoeken. Van Aert moet veel meer werk als helper verrichten bij Jumbo Visma, zoals op kop rijden in een bergrit.

“Ik hoop dat Wout na dit seizoen begrepen heeft dat hij meer moet koersen met de handrem op. Toen ik nog koerste, drukte teammanager Vaughters me steeds op het hart: 'train niet te hard, tracht zondag maar te winnen met frisse benen'. Hij had gelijk. Waarom moet Wout drie cols lang op kop rijden? En daags nadien nog eens? En maar boren… Tja, op den duur is die boor bot, hè.”