Hoe dicht stond Remco Evenepoel bij Jumbo-Visma? Sportief directeur Merijn Zeeman onthult de waarheid

De fusie tussen Jumbo-Visma en Soudal Quick-Step komt er dan toch niet. Maar er waren wel degelijke gesprekken tussen de Nederlandse ploeg en Remco Evenepoel.

Twee weken lang beheerste een mogelijke fusie tussen Jumbo-Visma en Soudal Quick-Step het wielernieuws. Maar uiteindelijk gaat het allemaal niet door en blijven de twee ploegen elk apart bestaan. Tot opluchting van velen.

"Dat we met Soudal Quick-Step hebben gesproken klopt, maar dat was meer oriënterend", zegt sportief directeur Merijn Zeeman bij Het Nieuwsblad. "Ook met Remco Evenepoel zijn we om de tafel gaan zitten, maar ook met hem was het oriënteren."

De Nederlandse ploeg wilde vooral onderzoeken wat het beste bij hun team paste, welke ambities ze willen nastreven en hoe realistisch de fusie was. En ook of ze effectief beter zouden worden van zo'n fusie. "Dat is onderzocht door een aantal mensen."

Volgens Zeeman is iedereen bij de Nederlandse ploeg constant geïnformeerd over de gang van zaken. Maar uiteindelijk is dus toch besloten om niet met de fusie door te gaan.