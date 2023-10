Michel Wuyts doet pijnlijke vaststelling over Van der Poel en Van Aert in het veldrijden

Het veldritseizoen komt zondag echt op gang met de eerste Wereldbeker in Waterloo. Toch blijft het wachten op de Grote Twee.

Het veldrijden zou door Thibau Nys dan wel een boost kunnen krijgen de komende weken, toch lijkt het wachten op de komst van Mathieu van der Poel en Wout van Aert tot er weer meer dan 10.000 bezoekers zijn langs het parcours.

"Waar zij starten, verdubbelen de cijfers. In de arena, thuis voor de buis en aan de uitbetalingstafel", zegt Michel Wuyts bij HLN. Maar Van Aert en Van der Poel slanken hun seizoen meer en meer af en rijden enkel nog in december en januari.

"Op naar december dus, voor de Grote Twee. Met zo nu en dan de onvoorspelbare Pidcock als pitbull met dienst. Dan is de soap pas prettig. Ziedaar de sterkte en de zwakte van de cross samengebald", zegt Wuyts nog.

Van der Poel dook vorig jaar op 27 november voor het eerst het veld in, Wout van Aert deed dat een week later op 4 december in Antwerpen. Het is dus minstens anderhalve maand wachten voor Van Aert e n Van der Poel weer aan de start staan.