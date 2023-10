Ploegleider van BORA-hansgrohe benoemt het grootste werkpunt voor toptalent Cian Uijtdebroeks

Cian Uijtdebroeks maakte tijdens de voorbije Vuelta veel indruk. Zijn ploegleider Bernie Eisel ziet veel potentieel in de 20-jarige Uijtdebroeks.

"Iedereen is op zoek naar de volgende Tadej Pogacar of Jonas Vingegaard en Cian liet zien welk potentieel hij heeft in de Vuelta", zegt Eisel bij Eurosport. "Met zijn optreden daar bewees hij dat hij gezien mag worden als één van de renners die de komende jaren de grote rondes kunnen domineren."

Uijtdebroeks is nog altijd maar 20 en heeft dus nog marge om te verbeteren. "Er is zeker ruimte voor verbetering van zijn tijdrit", stelt Eisel. In de Vuelta moest Uijtdebroeks in de tijdrit meer dan twee minuten toegeven op wereldkampioen Remco Evenepoel.

Primoz Roglic als mentor?

"Hij liet in Spanje zien dat hij in drie weken geen slechte dag had, dat was indrukwekkend", stelt Eisel. "Tactisch en in koersgedrag kan hij blijven leren, maar uiteindelijk zijn dat kleine dingen. Cian moet de honger die hij nog steeds heeft, blijven vasthouden en op de juiste manier kanaliseren."

Van zijn nieuwe ploegmaat Primoz Roglic kan Uijtdebroeks volgend jaar ook heel wat leren als het aankomt op het aanpakken van een grote ronde. Al is het maar de vraag of de Sloveen geen rem zal vormen op de ontwikkeling van Uijtdebroeks.