🎥 Greg Van Avermaet hangt zijn fiets aan de haak en spreekt over toekomst: "Dat zal de bedoeling zijn"

Greg Van Avermaet heeft definitief afscheid genomen van zijn wielercarrière in Dendermonde. De Olympische kampioen van 2016 lichtte een tipje van de sluier over zijn toekomst.

Greg Van Avermaet heeft in Dendermonde zijn fiets definitief aan de haak gehangen. Op een afscheidsfeest met zo'n 1500 fans, (ex-)ploegmaats, collega-renners en vrienden zei hij zijn professionele wielercarrière definitief vaarwel.

Maandag begint dan het echte wielerpensioen, maar stilzitten zal Van Avermaet niet doen. Hij sprint alweer de fiets op om te trainen, want donderdag vertrekt hij naar Girona voor een triatlonwedstrijd. "Ik ga me daar ook vooral amuseren en daarna zien we wel", zei hij bij VTM Nieuws.

BMC

Wat hij professioneel nog zal doen, weet Van Avermaet nog niet helemaal zeker. "Of ik iets kan doen bij fietsmerk BMC? Dat zal de bedoeling zijn, maar er is nog niets vastgelegd. Het zou heel leuk zijn."

Van Avermaet kreeg voor zijn afscheid alvast een gepersonaliseerde fiets van BMC. Rijden zal hij er alleszins niet op doen, want hij krijgt een plaatsje in de living. "Het zou jammer zijn om hem vuil te maken."