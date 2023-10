Begrip voor de keuzes van Mathieu van der Poel: "Hij heeft groot gelijk"

Mathieu van der Poel veroverde dit jaar zowel in het veld als op de weg de wereldtitel. De Nederlander kan in februari zijn derde wereldtitel in een jaar pakken.

Van der Poel klopte Van Aert in februari in de sprint op het WK veldrijden in Hoogerheide, begin augustus werd de Nederlander solo wereldkampioen op de weg in Glasgow. Wellicht denkt Van der Poel al aan het WK veldrijden in Tabor begin februari.

Daar kan de Nederlander al voor de zesde keer wereldkampioen in het veld worden. En Van der Poel heeft goede herinneringen aan Tabor, in 2015 werd hij er voor het eerst wereldkampioen. Negen jaar later kan dat dus opnieuw.

"Tabor zou een mooi dessert zijn. Ik denk dat hij nu al uitkijkt naar die dag", zegt Paul Herygers bij De Zondag. "Hij is wel wereldkampioen op de weg, hè. Een crosser! Met alles erop en eraan dan nog."

Carrière Van der Poel

Van der Poel beleefde een topseizoen met winst in Milaan-Sanremo, Parijs-Roubaix en het WK op de weg. Maar na het voorjaar en het WK verdween Van der Poel wel een tijdje. Eind september zette Van der Poel een punt achter zijn seizoen.

"Het is niet dat Van der Poel na Glasgow nog met de allergrootste inzet gekoerst heeft. Hij heeft groot gelijk. Alleen zo kan je een lange carrière hebben", stelt Herygers nog.