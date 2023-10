Eli Iserbyt krijgt lof: "Dat wil zeggen dat je serieus met je vak bezig bent"

Eli Iserbyt moest in de eerste cross in Beringen nog de duimen leggen voor Thibau Nys. Maar toch heeft hij zich goed voorbereid op het nieuwe seizoen.

De laatste jaren begint Eli Iserbyt telkens bijzonder goed aan het nieuwe veldritseizoen en ook nu lijkt hij opnieuw in vorm. In Beringen was hij wellicht de beste man in koers, maar Thibau Nys klopte hem toch in de sprint.

Maar Iserbyt bereidde zich wel weer goed voor en schaaft ook aan zijn techniek. "Tijdens de Tour ontving ik een WhatsApp-berichtje van hem", zegt Paul Herygers bij De Zondag. "Aan het huis waar hij nu woont, liet hij een heuse zandbak aanleggen. Dat wil zeggen dat je serieus met je vak bezig bent."

Van der Poel en Van Aert

Maar Van Aert en Van der Poel in de kerstperiode kloppen, wordt nog een andere zaak. "Dat is een brommer tegen twee moto’s, hè", stelt Herygers. "Iserbyt doet wat hij kan. Dat is het minste wat je van hem kan zeggen."

Herygers vergelijkt het met Roland Liboton, die in een seizoen eens 32 van de 33 crossen won. "Nu zijn Van der Poel en Van Aert parttime crossers. Het is een zegen voor de pure veldrijders. Ik zou nu alvast zeggen: grijp wat je grijpen kan."