Geen comeback van Remco Evenepoel? Vader Tarling komt uitleg voor tijdverlies: "Typisch Joshua"

Joshua Tarling heeft tijdens de Chrono des Nations nogmaals zijn grote talent getoond. De Brit klopte wereldkampioen Remco Evenepoel met 13 seconden.

Het eerste seizoen van Joshua Tarling (19) bij de profs is ronduit indrukwekkend. Hij pakte in juni al de Britse titel in het tijdrijden en werd knap derde op het WK in Glasgow. Op het EK pakte hij het goud en ook in de Chrono des Nations was de Brit de sterkste.

Tarling was als een speer vertrokken en zette Remco Evenepoel bij het eerste tussenpunt al op 10 seconden. Dat breidde hij bij het tweede tussenpunt uit naar 17 seconden, maar aan de streep hield hij maar 13 seconden over op Evenepoel. Reed Evenepoel dan sneller in het laatste stuk?

Of verzwakte Tarling aan het einde? Wellicht niet, want vader Michael Tarling had een verklaring voor dat tijdsverlies. "Joshua ging de verkeerde kant op bij een rotonde op het einde. Typisch Joshua", schreef vader Tarling op X.

Tijdritfamilie

Het tijdrijden zit duidelijk in de genen bij de familie Tarling, want broer Finlay Tarling (17) werd in de juniorenkoers van de Chrono des Nations tweede. De Italiaan Davide Donati was slechts één seconde sneller dan Tarling.