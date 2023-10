Michel Wuyts heeft goede raad klaar voor Thibau Nys na eerste profzege

Na zijn overwinning in Beringen wordt er nu heel wat verwacht van Thibau Nys. Michel Wuyts heeft een goede raad voor Nys.

Thibau Nys versloeg tijdens de eerste cross van het seizoen Eli Iserbyt en Michael Vanthourenhout in Beringen. De zoon van Sven Nys boekte op zijn 20ste zo zijn eerste zege bij de profs. De verwachtingen schoten meteen de hoogte in.

Ook Michel Wuyts ziet Nys op verschillende parcoursen meespelen voor winst. "Waarom zou Thibau Nys niet op winst in pakweg Ruddervoorde of Maasmechelen kunnen mikken? Zeker na die zege in Beringen", zegt hij bij HLN.

Toch ziet Wuyts ook nog een pijnpunt bij Nys. "Voor een constante lijn lijkt zijn ruggetje nog wat smal. Liever gevat pieken dan eindklassementen nastreven lijkt mij verstandig", geeft hij goede raad aan Nys.

Wuyts denkt dan ook niet dat de jonge generatie zoals Nys nu opeens Iserbyt, Vanthourenhout en Sweeck iedere week zal kloppen. "Het kan een paar jaar duren voor je ook de nog altijd maar 25-jarige Iserbyt opzijzet. Doorstoten vergde alleen bij Van der Poel, Van Aert en Pidcock geen tijd."