Remco Evenepoel wil geen excuses zoeken na tweede plaats, maar doet het uiteindelijk toch

Remco Evenepoel heeft zijn laatste wedstrijd van 2023 niet kunnen winnen. In de Chrono des Nations was de Brit Joshua Tarling 13 seconden sneller.

Wereldkampioen Remco Evenepoel was na zijn val in de Ronde van Lombardije wat twijfelachtig, maar startte toch in Frankrijk. Evenepoel werd tweede en zocht niet echt naar excuses, maar gaf er uiteindelijk toch een paar.

"Ik ging snel van start, maar Tarling deed dat ook. Hij hield zijn voorsprong vast tot aan de meet, dus die start heeft het verschil gemaakt", zei Evenepoel achteraf bij VTM Nieuws. Op het einde kwam Evenepoel nog wat dichter, maar het was niet meer genoeg voor de zege.

Evenepoel verkleinde tussen het tweede tussenpunt en de finish zijn achterstand nog met 4 seconden, van 17 naar 13. Op karakter, want het was vechten tegen de wind. Iets wat Tarling met zijn 80 kilo toch iets beter kan dan Evenepoel. Maar hij beet zijn tanden uiteindelijk toch stuk en moest blij zijn met plek twee.

Val Ronde van Lombardije

Ook de val van Lombardije speelde Evenepoel nog wat parten. Zijn bil en elleboog waren nog goed ingepakt. Zijn elleboog kreeg net na de start een klap nadat Evenepoel in een put reed.

"Ik denk dat er weer wat bloed uitgekomen is, al zal dat het verschil niet gemaakt hebben vandaag. Maar het is handiger als je niets voelt op een tijdritfiets."