Wereldkampioen Remco Evenepoel moet het hoofd buigen voor fenomeen Joshua Tarling in Chrono des Nations

Remco Evenepoel is er niet in geslaagd om de Chrono des Nations op zijn naam te schrijven. De wereldkampioen moest het afleggen tegen Europees kampioen Joshua Tarling.

De Chrono des Nations was het allerlaatste doel van Remco Evenepoel dit jaar. Hij wilde daarin zijn regenboogtrui nog eens tonen en proberen voor het eerst te winnen in die trui. De afstand van 45 kilometer was wel een ferme opdracht.

Al bij het eerste tussenpunt zette Tarling de toon en plaatste Evenepoel op 10 seconden achterstand. Bij het tweede tussenpunt zette die trend zich door, want Tarling breidde zijn voorsprong zelfs nog uit op Evenepoel, die toen 17 seconden in het krijt stond.

Aan de streep knabbelde Evenepoel nog aan die achterstand, maar hij strandde uiteindelijk op 13 seconden van Europees kampioen Tarling. De Zwitser Stefan Bissegger werd derde op 1 minuut en 10 seconden. Alec Segaert werd 11de op meer dan 3 minuten, Cian Uijtdebroeks werd 14de op meer dan 4 minuten.

